Violazione con l'auto in Calabria, ma la 75enne c'era stata solo in viaggio di nozze: la targa della macchina era clonata

FABRIANO - Avvisi di mancato pagamento per omessi versamenti in una città del sud Italia, ma lei in quella località non c'era mai stata, almeno non in quei giorni e in quegli orari. La settantacinquenne fabrianese si è presentata in Commissariato, disperata per l’impossibilità di far fronte economicamente agli addebiti.

La donna ha racontato ai poliziotti che erano passati più di quarant’anni dall’ultima volta che era stata in Calabria (una delle contestazioni, infatti, faceva riferimento ad una località di questa regione) e, precisamente, in occasione del viaggio di nozze. Dopo aver acquisito telematicamente le immagini dei passaggi veicolari, i poliziotti hanno accertato che la targa oggetto delle violazioni era effettivamente quella intestata alla donna, ma apposta su un veicolo di classe e dimensioni completamente diverse ( ovvero una bmw station wagon). La donna ha quindi potuto chiedere ai gestori stradali l’archiviazione della posizione debitoria aperta nei suoi confronti. Nel corso degli ultimi dodici mesi sono state acquisite altre due querele contro ignoti per “clonazione di targa automobilistica” per i quali sono stati fatti rilevamenti fotografici al sud e al nord Italia.