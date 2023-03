Armato di taglierino semina il caos al pronto soccorso, choc a Torrette. Infermieri barricati e sangue su sedie e barelle

ANCONA - Perde completamente la testa, tira fuori un taglierino ed inizia a ferirsi ripetutamente su braccia e petto. Choc nella notte al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Protagonista un ragazzo nordafricano arrivato all'interno del nosocomio intorno all'una.

Il giovane ha prima preso a pugni la vetrata del triage e poi si è messo ad urlare iniziando a farsi del male con un taglierino. Il sangue ha raggiunto le barelle del pronto soccorso ed alcune sedie provocando l'enorme spavento dei presenti. Alcuni sono scappati mentre gli infermieri si sono dovuti barricare. Sul posto è intervenuta la polizia di Ancona ed una guardia giurata del Pronto soccorso. L'uomo è stato prontamente bloccato e riportato alla calma. Gli operatori presenti lo hanno poi trattenuto in ospedale per degli accertamenti psicofisici. Verrà denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale per interruzione di pubblico servizio. Inoltre la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione.