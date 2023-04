Lo trovano a terra privo di sensi e in un lago di sangue: grave a Torrette

ANCONA - Un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri a terra, privo di sensi e in un lago di sangue, in via Fornaci Comunali. Il 51enne, bengalese, era in coma etilico e aveva un trauma cranico. Secondo una prima ricostruzione, si è ferito cadendo. E' stato portato in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona. Non ha ripreso conoscenza fino all'ingresso a Torrette.