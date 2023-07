Sviene in auto sotto al sole cocente, lo salvano i carabinieri

FALCONARA - Accusa iun malore, sviene nell'auto sotto il sole cocente, lo salvano i carbinieri. E' successo ieri pomeriggio in pieno centro. I militari, avvisati da alcuni cittadini, hanno rotto il finestrino della portiera posteriore e hanno aperto gli sportelli mettendo in salvo il 51enne. L'uomo è quindi stato affidato alle cure del 118 e portato a Torrette e non sarebbe più in pericolo di vita.