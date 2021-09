Il mezzo pesante va in avaria, traffico in tilt sulla superstrada: code e deviazioni

Sul posto il personale Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità. Code e traffico deviato in attesa che la viabilità venga ripristinata

Rallentamenti, traffico deviato e code lungo la SS76 della Val d'Esino, nei pressi di Fabriano, in direzione Ancona. A causare i disagi è stato un mezzo pesante andato in avaria, che si è fermato in mezzo alla carreggiata. Per organizzare le operazioni di rimozione sono intervenuti gli operatori dell'Anas e le forze dell'ordine. Intanto la circolazione è stata modificata dal chilometro 17,500 al chilometro 22,300.

