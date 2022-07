Summer Jamboree alcolico, il test è positivo: via la patente

SENIGALLIA - Summer Jamboree alcolico per due giovani a cui è stata ritirata la patente. Il primo, un 26enne, è stato controllato dai carabinieri poco dopo le tre in via Galilei. Viaggiava a bordo di una Renault Clio. Sottoposto a test con etilometro è stato rilevato un tasso alcolemico di 1,44 g/l. Gli è stata ritirata la patente di guida e il mezzo è stato affidato a persona idonea alla guida.

Il secondo, un 33enne, è stato controllato poco dopo le quattro del mattino in via Zanella. Viaggiava a bordo di uno scooter con un passeggero che non indossava il casco. Lui è stato sottoposto ad etilometro ed è stato rilevato un tasso di 1,32 g/l, perciò gli è stata ritirata la patente. Inoltre al passeggero è stata contestata la violazione per il mancato uso del casco e il motorino è stato sottoposto a fermo amministrativo.