Una lettera d'addio prima di togliersi la vita, il rione sconvolto: «Non veniva qui da un po'»

ANCONA – «Taciturno e pacato - così lo ricordano i residenti del quartiere – non veniva più a Passo Varano da molto tempo ormai». Infatti era di Camerano il 50enne che ieri si è impiccato all’interno dell’autocarrozzeria Conero nella zona di Passo Varano.



Ieri mattina l’uomo è entrato dal cancello, ha lasciato una lettera d’addio per i suoi famigliari e si è tolto la vita in officina. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, l’automedica di Ancona Soccorso e la Croce Gialla di Camerano. Per lui non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. In molti nel quartiere lo conoscevano e, anche se non lo vedevano da un po’ lo ricordano come un uomo tranquillo. Sono ancora da chiarire le motivazioni del suo gesto. Si procederà all’autopsia nelle prossime ore.