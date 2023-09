Schiamazzi e rumore nell’appartamento degli studenti non fanno dormire i residenti, arriva la polizia a Capodimonte

ANCONA - A volte basta poco per far cessare una situazione di disagio tra residenti, disturbati nel sonno da schiamazzi e rumori molesti. Siamo a Capodimonte, dove già in passato alcune che hanno dato disturbo per il quieto vivere a causa di giovani poco rispettosi. In via ad Alto si era creata ultimamente una situazione difficile per chi abita in zona. La polizia è intervenuta per far cessare il problema. Prima ha fatto accertamenti finalizzati ad individuare i proprietari delle abitazioni, al civico 1, e successivamente gli affittuari degli appartamenti.

Con loro gli agenti hanno parlato inquadrando il problema. In alcune occasioni degli studenti universitari stranieri hanno esagerato nel rumore e nel tenere musica ad alto volume in occasione di incontri con altri giovani all’interno dell’appartamento avuto in locazione. Individuati e convocati in Questura, è stata spiegata loro la necessità di tenere comportamenti più civili e consoni. Hanno capito l’antifona, scusandosi per il disturbo arrecato, impegnandosi a cessare immediatamente ogni comportamento inappropriato.