Strada come la Parigi-Dakar, l'imprenditore esasperato: «Da me non vengono più neppure i fornitori»

ANCONA - La strada "ex pozzo" collega la frazione di Varano a quella di Montacuto. Un nastro di buche avvallamenti intervallate da vecchio asfalto. Non, non è un modo di dire. E' classificata come "vicinale", ma i residenti non ci stanno:L«»a classificazione va rivista e aggiornata, questa strada collega due centri abitati e negli anni sono arrivate attività commerciali», dicono in coro. Tra loro c'è Luca Lanari, titolare di una azienda agricola: «Ho un danno economico, perché i fornitori delle mie materie pirime si stanno rifiutando di venire per le condizioni di questa strada. I clienti che vengono, anzi che venivano, a prendere il vino dopo due volte non vengono più». Luca parla mentre guida e cerca di evitare le buche. Per farlo, in alcuni punti, è costretto a passare sul margine estremo. Ogni tanto si sente toccare il fondo della vettura. Inevitabile: «C'è un parco, i bambini girano in bicicletta e per loro è pericoloso», dice una residente. C'è chi ha speso 750 euro per sistemare di tasca propria la porzione davanti casa. Nei primi metri, partendo da Varano e muovendo verso Montacuto, c'è il tronco di una vecchia quercia sul ciglio della via. E' ben segnaalto da un apposito cartello, impossibile non vederlo. Ma è lì e secondo i residenti non ci dovrebbe essere.

La richiesta formale

Il CTP8 ha già chiesto al Comune di riconvertire la strada da "vicinale ad uso pubblico" (per la sistemazione della quale occorre formare un consorzio al quale l'Ente potrebbe potrebbe co-finanziare le riparazioni, ndr) a "strada comunale". Una richiesta, dicono i residenti, nata dalla necessità di adeguare le condizioni della strada "alla situazione abitativa presente". «In particolare nel tratto che va dal parcheggio antistante le ex Scuole di Varano in direzione Montacuto, tale riclassificazione risulta non più rinviabile in quanto negli anni '90 è ivi sorto un nuovo quartiere di villette che si affaccia sulla suddetta via e che ha comportato un incremento di popolazione residente di circa 60 famiglie che vi transitano quotidianamente- si legge nella richiesta protocollata lo scorso settembre- in assenza di una normale manutenzione stradale. su tale tratto si sono registrati vari incidenti e permangono situazioni di pericolosità e disagio nella circolazione per auto, moto, bici e pedoni. Sulla via transitano uno scuolabus, vari mezzi di raccolta dei rifiuti differenziati ecc. La condizione di strada vicinale, utilizzo dei frontisti con caratteristiche di transito per esigenze rurali, è di fatto ampiamente superata dal 1983 ad oggi».

Prossimi interventi sulle strade

Il Comune sta aggiornando la mappa delle strade vicinali per valutare eventuali acquisizioni. Intanto ha diffuso l'elenco delle strade che saranno oggetto in questi giorni di una manutenzione dovuta ai danni delle piogge torrenziali (470mila euro stanziati da fondi di bilancio). Tra queste figura la "strada per Varano dopo l'incrocio con Montacuto". Si tratterebbe comunque di interventi per eliminare gli immediati pericoli da perfezionare poi sul medio-lungo termine. «Chiediamo una totale messa in sicurezza- conclude Lanari- la situazone è così da anni e non ce la facciamo più».