Travolto e ucciso durante la gara ciclistica, fissata l’autopsia sul corpo di Stefano Martolini

ANCONA - Si svolgerà domani mattina l’autopsia sul corpo di Stefano Enrico Martolini, il 41enne direttore sportivo morto nell’incidente di gara ciclistica la scorsa domenica a Castelfidardo. Il pm Andrea Laurino ha nominato come consulente tecnico d’ufficio il medico legale Mauro Pesaresi.

Il dirigente, che si era appostato sul marciapiede in prossimità del traguardo per rifornire gli atleti della sua squadra, è stato travolto in pieno da un ciclista lanciato a oltre 60 km orari per la volata dopo che il gruppo aveva sbandato e si era allargato a sinistra uscendo parzialmente dalla sede stradale. Il corridore, il ventitreenne friulano Nicola Venchiarutti, della Work Service, è rimasto a sua volta ferito seriamente, ha riportato fratture, specie alle vertebre. Il ciclista, come atto dovuto, è stato iscritto nel registro degli indagati dal Sostituto Procuratore per l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Non c’è stato invece nulla da fare per Martolini, deceduto praticamente sul colpo a causa del violentissimo impatto con la bicicletta e poi la rovinosa caduta a terra.