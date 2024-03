Minacce di morte, appostamenti e chiamate anche in piena notte alla sua ex: 65enne nei guai

ANCONA - Il Questore di Ancona ha ritenuto necessario adottare un provvedimento di ammonimento per stalking nei confronti di un uomo, italiano di circa 65 anni che, non accettando la fine della relazione durata 9 anni con la sua compagna, una 50enne anconetana, ha iniziato a perseguitarla. In particolare, l'uomo non ha accettato il presunto inizio di una nuova storia sentimentale della donna ed ha assunto un atteggiamento minaccioso ed aggressivo.

Più volte l'ex compagna è stata minacciata di gravi ripercussioni per la sua vita e per quella del suo nuovo compagno, attraverso modalità vessatorie e sempre più ossessive da parte dell'uomo. Il 65enne era solito contattarla, anche insultandola, più e più volte durante il giorno e la notte. Inoltre in alcuni casi, intimoriv la donna con frequenti passaggi con l'autovettura sotto la sua abitazione, non rassegnandosi alla fine di una relazione nella quale aveva preteso, fin da subito, di avere il controllo ed il dominio sulla vita della partner. Qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall’Ufficio di Polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima.