Stalking alla ex, va in carcere: deve scontare un anno

FABRIANO - Un arresto per stalking e una denuncia per ubriachezza molesta. È l’attività del fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Ad un albanese di 25 anni, residente in città, hanno notificato l’ordine di carcerazione per una condanna per atti persecutori. Il giovane li avrebbe commessi ai danni della ex fidanzata. Il 25enne è stato portato in carcere a Montacuto dove deve scontare un anno. Sempre nel fine settimana un trentenne albanese, residente a Sassoferrato è stato denunciato per ubriachezza. Dopo diverse segnalazioni i militari sono intervenuti nei confronti dell'uomo che si è reso protagonista di comportamenti fastidiosi in luoghi pubblici di Sassoferrato. Visibilmente ubriaco ha importunato più persone che, esasperate, hanno chiamato i carabinieri.