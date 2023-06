Dopo il licenziamento inizia a minacciare il suo ex datore di lavoro: 22enne ai domiciliari per stalking

ANCONA - Molesta il suo ex datore di lavoro e la stalker 22enne va agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte dalla polizia di Ancona, traggono origine da una serie di reiterate molestie poste nei confronti della parte offesa ad opera dell’indagata che, per un breve periodo, aveva lavorato sotto le dipendenze della vittima e di suo fratello, che gestiscono un esercizio pubblico.

Le condotte persecutorie e diffamatorie ebbero inizio dal licenziamento della 22enne avvenuto la scorsa estate. L’indagata, utilizzando svariati account e tramite diversi profili aperti su social network, pubblicava ed inviava, al compagno, al fratello e alla sorella della vittima, una serie di messaggi gravemente ingiuriosi. Le minacce ricevute e gli atti persecutori hanno indotto nelle persone offese un grave stato di ansia che hanno portato a modificare le proprie abitudini di vita in particolar modo negli spostamenti quotidiani.

L’attività investigativa della Polizia si è prima conclusa nel febbraio scorso con il divieto di avvicinamento a carico della giovane, a non meno di 500 metri dalle vittime, nonché il divieto di comunicare con loro con qualsiasi mezzo. Nonostante l’emissione del provvedimento restrittivo nei suoi confronti, la donna ha continuato a porre in essere le condotte persecutorie e diffamatorie nei confronti delle vittime tanto da costringerle a denunciare nuovamente i fatti alla Polizia. Per questo il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona ha aggravato la misura cautelare disposta in precedenza a carico della 22enne bengalese sostituendola con quella degli arresti domiciliari presso la sua residenza.