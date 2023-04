L'uomo, non accettando la fine della relazione con la sua fidanzata 36enne, da mesi aveva iniziato ad importunarla, offenderla, ed appostarsi seguendola nei suoi spostamenti. La parte lesa ha ricostruito nella “Stanza tutta per sè” dedicata alle donne vittime di violenza di genere, presso la Questura di Ancona, i mesi trascorsi fatti di paura, tensione, incapacità di avere una vita normale. Al termine dell’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore ha emesso l’odierno provvedimento che intima all’autore delle condotte persecutorie di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva nei confronti della parte lesa. Nel medesimo provvedimento è stato anche ricordato all'uomo, che l’eventuale violazione del dispositivo, comporta la procedibilità d’ufficio, nei confronti di soggetti già ammoniti.

Ancora un Ammonimento per Atti Persecutori, firmato questa mattina dal Questore di Ancona e che gli uomini della Divisione Anticrimine stanno notificando in queste ore, ad un 45enne.

Non accetta la fine della relazione con la ex, inizia a pedinarla ed offenderla: per l'uomo scatta l'ammonimento