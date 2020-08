Senigallia Beach 63, allo stabilimento le attrezzature per l’abbattimento delle barriere architettoniche

SENIGALLIA – L’Amministrazione comunale ha assegnato in comodato d’uso allo stabilimento balneare Senigallia Beach 63 una serie di attrezzature per abbattere le barriere architettoniche e favorire l’accesso in spiaggia di persone affette da disabilità. Tali strumentazioni sono state acquistate grazie al contributo ottenuto dal Comune di Senigallia con la partecipazione a un apposito bando emesso dalla Regione Marche. L’assegnazione è avvenuta tramite avviso pubblico.

Si tratta in particolare di carrozzine per facilitare la mobilità in acqua, ombrelloni e lettini con caratteristiche specifiche, un sollevatore e passerelle per agevolare la mobilità sui percorsi dedicati al raggiungimento della battigia. “Un bel segnale concreto – commenta il sindaco Maurizio Mangialardi – che come Amministrazione abbiamo voluto dare cogliendo l’opportunità offertaci dalla Regione Marche per potenziare ulteriormente l’azione che da anni ci vede impegnati a rendere sempre più accessibile, sostenibile e inclusiva la città e il suo litorale. Un ringraziamento speciale va all’associazione “Il Giardino dei Bucaneve”, sempre in prima linea per lo sviluppo di importanti progetti volti a risolvere le problematiche della disabilità, la cui azione ha contribuito a ispirare il bando regionale”.