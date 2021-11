Uno spaccia, l'altra occupa le case: emessi due provvedimenti del questore

Il questore Cesare Capocasa ha emesso due misure di prevenzione nel territorio di Senigallia. In particolare è scattato un avviso orale nei confronti di un uomo, arrestato di recente per spaccio di hashish e trovato in possesso di 3mila euro in contanti, in cui si intima a cambiare perentoriamente condotta di vita.

Misura di diverso tipo quella scattata nei confronti di una donna di origine moldava. Per lei è stato emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Senigallia per due anni. Era stata trovata in un’abitazione nel comune di Senigallia, dove si era introdotta approfittando della temporanea assenza della famiglia residente. Si tratta di una persona abitualmente dedita a questo genere di comportamenti e di occupazioni abusive.