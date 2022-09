Investito da un’autocisterna, l’ambasciata somala chiede gli atti in Procura

ANCONA - Cerca informazioni sull’investimento mortale degli Archi l’ambasciata della Somalia e per questo ha chiesto gli atti alla Procura di Ancona. Il fatto è quello dell’8 agosto scorso quando in via Marconi un’autocisterna che trasportava benzina ha travolto e ucciso un cittadino somalo di 23 anni Mustafe Abdi Hamed. L’incidente era avvenuto attorno alle 11, vicino alla fermata del bus che si trova a pochi metri dall’ingresso del parcheggio coperto degli Archi, in prossimità del ponte. Non c’era stato nulla da fare per il giovane rifugiato, fuggito dal suo paese per non morire di fame. In Somalia viveva facendo pulizie negli alberghi ed era scappato da una vita di stenti: «Non c'è lavoro, non ci sono medici, lì morirei di fame»aveva detto alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, da cui era stato sentito il primo agosto scorso. Era senza documenti: «Mi è stato rubato tutto, anche il permesso di soggiorno».

Attendeva di essere regolarizzato. Il conducente della autocisterna, un 54enne di Montemarciano, che lavora per un consorzio con base a Grottamare (Ascoli Piceno), aveva visto poco prima il ragazzo avanzare da una strada laterale vicino alla fermata del bus ciondolante, con la testa abbassata in avanti, e con qualcosa sulle spalle, forse uno zainetto. Pochi secondi dopo ha sentito un rumore. «Ho guardato dallo specchietto - aveva detto l'autista - ho visto uno zaino pensavo me lo avesse tirato e mi sono fermato; sono andato a vedere ma a terra c'era lui». L’autista è indagato ora per omicidio stradale. La salma del somalo ha avuto il nullaosta per la sepoltura ed è stata presa in carico dall’associazione somali d’Italia con sede a Roma. Il pm Rosario Lioniello attende gli esiti dei prelievi di sangue fatti fare sulla vittima per verificare se fosse in sé al momento dell’incidente o avesse assunto droghe o alcol.