Fanno storie sui social mostrando le pistole: due giovani finiscono nei guai

Postavano storie sui social mostrandosi con fierezza mentre armeggiavano con delle armi. Così questa mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito i rispettivi appartamenti dei due protagonisti del video.

A casa di uno dei ragazzi i poliziotti hanno trovato due pistole scacciacani, repliche dei modelli di Smith & Wesson calibro 357 special, con canna 6 pollici e di pistola Colt modello Cobra, entrambe sprovviste del tappo rosso. Nell'appartamento dell'altro ragazzo di origine tunisina, che si trova nella zona del Piano, hanno scoperto una piccola quantità di eroina e di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e per lui è scattata la segnalazione per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre è stato avviato nei suoi confronti un provvedimento di espulsione dall’Italia in quanto irregolare in Italia. Al termine delle perquisizioni, i due giovani sono stati fotosegnalati dal personale del Gabinetto interregionale della polizia scientifica.