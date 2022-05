Un ramo enorme è piombato su un'auto parcheggiata in un piazzale

SIROLO - Un ramo di grosse dimensioni piomba su un'automobile parcheggiata in un piazzale. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio verso le 14,15 in via San Francesco.

La squadra di Osimo è intervenuta con l'aiuto anche dell'autogru partita dalla centrale di Ancona e ha rimosso il ramo per mettere poi in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.