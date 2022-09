Carabinieri Jesi, il comandante Vergari lascia: il saluto del sindaco

JESI - Cambio al vertice della compagnia carabinieri di Jesi. Il maggiore Simone Vergari lascia l'incarico ed è stato salutato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che lo ha ricevuto in Municipio insieme al subentrante capitano Elpidio Balsamo.

A Vergari il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida della Compagnia e formulato i migliori auguri per il nuovo incarico a cui è stato assegnato. Auguri di buon lavoro anche al capitano Balsamo a cui ha dato il benvenuto a nome della città, rinnovando l’impegno per una piena collaborazione a servizio della comunità.