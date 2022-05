Vuole bagnarsi i piedi, poi scivola e cade battendo la testa: paura al Passetto

ANCONA - Era partita da Perugia per raggiungere il Passetto e farsi un bagno in questa calda domenica di maggio. Lei, una donna di 66 anni, è però rimasta coinvolta in una brutta caduta. E' successo stamattina.

La 66enne, nel tentativo di bagnarsi i piedi, è scivolata ed ha battuto la schiena e la nuca. Alcuni bagnanti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, scesi in spiaggia utilizzando l'ascensore. A dare supporto anche alcuni grottaroli che hanno scortato la donna fino all'ambulanza. Per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Le sue condizioni, per fortuna, non sono preoccupanti.