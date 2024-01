Si apparta per fare sesso, 75enne ritrovato in fin di vita all'interno della sua macchina

FALCONARA MARITTIMA – E’ stato ritrovato immobile, all’interno della sua autovettura, nella mattinata del giorno di San Silvestro e trasportato con urgenza all’Ospedale regionale di Torrette. E’ in coma e sta lottando per la vita il 75enne che alcuni passanti, intenti a camminare lungo la ciclabile di via del Fossatello nella zona adiacente all’Aeroporto di Falconara Marittima, hanno visto denudato nell’abitacolo di una macchina, apparentemente privo di vita. Immediata la telefonata al 118 che ha prestato soccorso al pensionato privo di sensi ed in condizioni gravissime, per cui è stato disposto l’immediato ricovero all’interno della struttura sanitaria anconetana.

Le indagini sono attualmente in corso, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Appare chiaro che l’uomo si sia appartato nella zona per consumare un rapporto sessuale, a quanto sembra nella tarda serata di sabato. Quindi il malore, con l’ipotesi di una emorragia cerebrale, e la possibilità – eventualità ancora da acclarare da parte delle forze dell’ordine – che a generarlo possano essere stati alcuni medicinali stimolanti assunti poco prima. Mentre l’anziano è stato successivamente trasportato all’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto, e per cercare di identificare la persona che all’interno della vettura sarebbe stata in compagnia dell’uomo, il quale a quanto emerge dai primi riscontri non sembra avere parenti prossimi.