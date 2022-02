Rimangono bloccati in parete durante la notte: scattano le ricerche per due scalatori

SERRA SAN QUIRICO - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, poco prima delle ore 18:00, per soccorrere due arrampicatori sul monte Murano. Le due persone erano rimaste bloccate in parete dopo aver perso i riferimenti della via di roccia che stavano scalando. Sul posto i pompieri di Jesi con in supporto il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, il mezzo UCL (Unità di Crisi Locale) per coordinare i soccorsi e il personale del CAI Marche. Sopraggiunta la notte è stato richiesto un elicottero dell’Aeronautica Militare con visore notturno per individuare gli arrampicatori. Avvistate le persone in parete sono state raggiunte e calate a terra in buone condizioni di salute. Per loro quindi solo tanto spavento.