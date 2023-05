I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno eseguito, a Civitanova Marche, uno dei più rilevanti sequestri di sostanze stupefacenti mai operato degli ultimi anni sul territorio marchigiano. I militari hanno infatti sequestrato 179 chili di hashish e arrestat un cittadino bosniaco, di 63 anni, residente in Italia.

La vicenda

Il conducente del veicolo, affiancato dalla pattuglia di finanzieri, ha inizialmente ignorato l’alt dei militari e successivamente, una volta fermata la corsa del mezzo, ha manifestato un evidente stato di ansia e nervosismo che ha ulteriormente insospettito gli operanti. L’uomo, invitato a scendere dal veicolo, ha mostrato una certa ritrosia nel farlo. Dalla perquisizione è emerso che il 63enne nascondeva tra le gambe un elevato e ingiustificato quantitativo di denaro contante, per complessivi 7.500 euro, suddiviso in mazzette di banconote da 50 euro. I successivi controlli all'interno del furgone hanno permesso di trovare 3 documenti di riconoscimento, poi risultati falsificati, e, nel cassone dell’automezzo, 4 voluminosi borsoni di colore nero, contenenti ben 330 panetti di hashish, per un peso complessivo di 179 chili. Una volta immessa sul mercato la sostanza stupefacente avrebbe fruttato, al dettaglio, circa un milione di euro. Il cittadino bosniaco è stato arrestato per i reati di traffico di stupefacenti e possesso di documenti falsi e condotto presso il carcere di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Considerato l’ingente quantitativo, non si esclude che la droga potesse essere destinata anche a piazze di spaccio diverse da quelle del Comune maceratese.