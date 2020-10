Settimana in hotel in pensione completa: al momento di pagare si danno alla fuga

SENIGALLIA - Si sono regalati una settimana di vacanza in un albergo di Senigallia, nel vero senso della parola: hanno soggiornato per una settimana e poi sono spariti senza pagare.

Ci ha pensato la polizia a rintracciarli e denunciarli: si tratta di una coppia di 55enni residenti in Brianza, non nuova a simili condotte e con precedenti penali alle spalle. Tutto è nato alcuni giorni fa quando il titolare dell’hotel si è rivolto al Commissariato di Senigallia per denunciare il mancato pagamento del soggiorno da parte di un uomo e di una donna, precisando che la coppia aveva usufruito di un soggiorno settimanale in trattamento di pensione completa, accettando di spendere 1000 euro.

Ma i due soggetti, dai modi affabili, dopo aver fatto colazione nel loro ultimo giorno di vacanza, si sono dileguati approfittando di un momento di assenza del personale. Il titolare se n’è accorto poco dopo, quando ha trovato la loro camera vuota con la chiave infilata nella serratura. Grazie ad alcuni dati forniti al momento della prenotazione, la polizia è riuscita a rintracciare in Lombardia i due imbroglioni che in passato si erano resi responsabili in numerose occasioni di simili episodi. Sono stati entrambi denunciati.