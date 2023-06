Commercio in lutto, è morto Ivaldo Tarducci: era il padre di Fabri Fibra e Nesli

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa di Ivaldo Tarducci, padre dei due rapper Fabri Fibra e Nesli. L'uomo, con il suo negozio di abbigliamento lungo il Corso 2 Giugno, è stato per anni uno dei punti di riferimento per tutta la città.

Ivaldo Tarducci ha vestito intere generazioni di senigalliesi che ora lo ricordano commossi. «Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci - scrive il sindaco Olivetti - Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari».