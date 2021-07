Ubriaco scappa dalla polizia in macchina: il limite è 4 volte superiore al minimo

La polizia ha bloccato ieri sera dopo un inseguimento un uomo alla guida della sua auto dopo che era scappato con tanto di soprasso pericoloso e incidente. Sottoposto all'alcol test è risultato essere ubriaco.

Avevano notato quell'uomo mentre faceva delle manovre pericolose sul lungomare Marconi di Senigallia e così è intervenuta la polizia che ha deciso di fermarlo. All'alt degli agenti vicino all'incrocio di via 4 novembre lui ha premuto l'acceleratore ed è scappato in contromano. Così è iniziato l'inseguimento. Braccato fino alla rotatoria di Sant'Angelo, dopo un sorpasso spericolato ha provocato un incidente schiantandosi contro un'altra auto. Così è stato raggiunto dalla polizia che, dopo l'intervento dell'ambulanza, lo ha sottoposto all'alcol test. Il tasso era di 2 grammi per litro di alcol nel sangue. Così per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.