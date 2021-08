Incendio di sterpaglie: il fuoco minaccia le case vicine

L'intervento dei vigili del fuoco di Senigallia è ancora in atto. Non si segnalano danni a persone

Vigili del fuoco al lavoro per un incendio di sterpaglie che si è sviluppato a Senigallia, lungo la Strada del Camposanto Vecchio.

La squadra di Senigallia sta intervenendo con tre autobotti per spegnere le fiamme che al momento hanno coinvolto circa mille metri quadrati di sterpi. I pompieri hanno inoltre evitato il propagarsi dell’incendio verso alcune case che si trovano nelle immediate vicinanze. L'intervento è ancora in atto. Non si segnalano danni a persone.