Calpestano un cavo elettrico alla Seggiola del Papa, folgorati due bagnanti

ANCONA - Due bagnanti sono rimasti folgorati questa mattina nei pressi della Seggiola del Papa. Si tratta di una donna di 50 anni e di un uomo di 52 anni, entrambi anconetani, soccorsi dopo aver preso la scossa lungo la spiaggia.

La dinamica

La prima a rimanere folgorata è stata una donna classe '73 che inavvertitamente ha calpestato un cavo elettrico del verricello utilizzato da un grottarolo per portare la sua barca in mare. In suo soccorso è arrivato un altro bagnante, un anconetano di 52 anni, che nel tentativo di staccarla dal cavo è rimasta anche lei folgorata. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona, la guardia costiera, i vigili del fuoco e l'eliambulanza. Le due donne sono state caricate a bordo di Icaro e trasportate all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non sono in pericolo di vita.