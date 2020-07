Scuole, anche il Comune di Ancona all'incontro con la ministra Azzolina

ANCONA - Anche il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini del Comune di Ancona hanno partecipato questa mattina al tavolo operativo regionale di confronto a cui è stata presente la ministra dell’Istruzione on. Lucia Azzolina. L’incontro convocato dal direttore del l’Ufficio scolastico regionale delle Marche, prof. Filisetti ha visto la presenza numerosi soggetti istituzionali coinvolti nel mondo della scuola.

L'assessore Borini al termine dell’incontro ha rilevato come sia stata una riunione operativa in cui i presenti, e lo stesso Comune di Ancona, hanno potuto porre alla Ministra domande su questioni concrete e urgenti quali ad esempio la soluzione per l’acquisto dei banchi monoposto, se e quando usciranno linee guida per i nidi d’infanzia, come agevolare la presenza degli alunni disabili nelle aule e relativi insegnanti di sostegno, la questione inerente ai trasporti studenti. La ministra Azzolina ha preso nota di tutti gli interventi, ha dato risposta a tutte le domande rivolte, confermando principalmente che a disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione ci saranno 1 miliardo e 300 milioni di euro dei quali una parte sarà devoluta proprio agli enti locali per far fronte alle necessità pratiche del riavvio dell’anno scolastico.