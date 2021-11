Scuola elementare Campocavallo, approvato il progetto definitivo

La giunta comunale di Osimo ha approvato il progetto definitivo per la nuova scuola elementare di Campocavallo. Un atto propedeutico alla richiesta di mutuo a Cassa Depositi e Prestiti. Sarà l’opera pubblica principale del mandato amministrativo per una spesa di 4.000.000 di euro già stanziati con una variazione di bilancio in consiglio comunale.

Il progetto definitivo prevede una scuola da 1.800 metri quadrati con 10 aule per un doppio ciclo didattico, 2 aule per attività laboratoriali, un’aula mensa, una biblioteca più gli uffici e i servizi igienici previsti da legge. Ogni aula sarà dotata di sistema di areazione meccanizzata per il ricambio dell’aria, quanto mai utile in questa fase storica. Accanto alla scuola, collegata internamente ma anche con due accessi separati, verrà realizzata una grande palestra da 509 metri quadrati idonea ad ospitare in futuro le attività pomeridiane delle associazioni sportive con omologazione del Coni. Il plesso sarà antisismico e fornito di impianto fotovoltaico da 600 Kw che lo renderà completamente a consumo zero. Le pareti interne della struttura saranno mobili e manuali. Cantiere al via ad autunno 2022.