Scontro con un fuoristrada, paura per un uomo e una donna a bordo di una Vespa

ANCONA- Paura questa mattina (9 maggio) per un incidente stradale avvenuto in zona Baraccola dalle parti di via Bertini.

Una Vespa, con a bordo un uomo e una donna, si è scontrata con un fuoristrada (un Range Rover) riportando alcune ferite. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Gialla che hanno trasportato i due all’ospedale fortunatamente senza conseguenze gravi.