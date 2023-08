Sparisce da casa, scatta l'allarme: 20enne trovato a terra e ferito alle porte della città

CASTELFIDARDO - Sparisce da casa, la polizia locale lo trova ferito e a terra alle porte dlela città. Paura, ma lieto fine per un 20enne fidardense. Erano da poco passate le 10 di Ferragosto quando al centralino è arrivata la segnalazione per il giovane che si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. Con l'analisi delle videocamere e le celle telefoniche, è stato trovato ferito e in stato confusionale in seguito a una caduta. Affidato alle cure del 118, non era in gravi condizioni.