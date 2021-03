Scippo fuori dalla tabaccheria: la vittima sviene e la ladra scappa

Paura questa mattina per un anziano di 83 anni a Collemarino. Erano circa le 10,30 quando, sotto il porticato fuori dalla tabaccheria in via Volta, una donna si è avvicinata all'uomo che stava leggendo il giornale e, con una scusa, gli ha sfilato l'orologio che indossava al polso. Poi lei è scappata via. Quell'oggetto per la vittima aveva un valore affettivo molto importante così, in preda al panico, ha prima chiesto aiuto al tabaccaio ma poi è si è sentito male e dalla paura è svenuto.

Immediati i soccorsi. Sul posto la Croce Gialla che ha trasportato l'uomo al Pronto soccorso geriatrico, i carabinieri di Collemarino e le Volanti della questura che hanno subito iniziato a cercare la ladra.