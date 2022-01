Sci nelle Marche, dalla Regione 260mila euro per scuole e maestri

ANCONA - Pubblicato l'avviso per la concessione dei contributi a favore dei maestri e delle scuole di sci delle Marche colpiti dalla crisi Covid-19. Il bando è il frutto della convenzione tra la Regione Marche e il Collegio regionale dei maestri di sci per l'attribuzione di 267.000 euro complessivi. «Un sostegno ad una categoria fortemente colpita dalla crisi pandemica- dice in un nota l'assessore regionale allo Sport Giorgia Latini- settore importante per gli amanti dello sport sulla neve e attrazione turistica che ha subìto forti limitazioni nel corso delle ultime stagioni sciistiche". Il contributo a fondo perduto è rivolto ai maestri di sci, di tutte le discipline, iscritti all'albo del Collegio regionale delle Marche ed alle scuole di sci operanti in regione».