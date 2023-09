FALCONARA - Scarica delle vetrate da un camion e gli cadono addosso: paura per un operaio questa mattina in via Panoramica. L'uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche il 118. E' stato portato in ospedale in codice di media gravità. Le sue condizioni, al momento, non sembrano preoccupanti.