Si è spenta Rita Fratini: «Anima e punto di riferimento di Scapezzano»

Addio a Rina Fratini, anima di Scapezzano. Aveva 90 anni. In molti piangono la scomparsa di questa figura emblematica della frazione, organizzatrice di feste, attenta al territorio ma anche abile sarta e ricamatrice. A ricordarla è l'ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi con un post su Facebook: «Per anni Rina, con il suo instancabile impegno, la volontà di mettersi al servizio dell’intera comunità e un’immensa passione per la cultura e il territorio, ha rappresentato l’anima di questa frazione e un punto di riferimento per le Amministrazione comunali. Nei miei vent’anni da assessore e da sindaco che hanno cambiato il volto di Scapezzano, ho avuto di modo di confrontarmi con lei, sempre in modo costruttivo e non banale. Che si trattasse di aiutare qualche cittadino in difficoltà, risolvere un problema urbanistico, organizzare la Festa Castellana o quella dell’Olio, lei era sempre in prima fila ad adoperarsi per il benessere degli scapezzanesi e la valorizzazione della frazione».

Prosegue il ricordo del capogruppo regionale Dem: «Mancherà a tutti noi la sua determinazione, ma anche la sua gentilezza, il suo amore nel tramandare ai più giovani antichi saperi e affascinanti tradizioni, le sue poesie e le sue canzoni. Ma proprio questa sua ricchezza d’animo, questa sua generosità verso il prossimo, questa innata predisposizione a condividere con gli altri, nonché l’esempio praticato quotidianamente tra le vie del paese, continueranno a far vivere Rina nelle nostre menti e nei nostri cuori. A tutta la famiglia le mie più sentite condoglianze».