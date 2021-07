Girano tra gli ombrelloni e rubano due borse: denuncia per una coppia

La polizia li ha individuati e per loro è scattata la denuncia per furto. Scoperta resa possibile grazie ai controlli serrati degli agenti

Rubano due zaini in uno stabilimento balneare di Marcelli. Scoperti dalla polizia e denunciati. Si tratta di una coppia composta da una 18enne anconetana e da un ragazzo di origini romene di 17 anni.



I due, che ieri si aggiravano tra gli ombrelloni, erano riusciti ad arraffare i due zaini con all'interno un paio di occhiali e denaro. Sono stati denunciati per furto dal commissariato di Osimo. Per quanto riguarda i controlli relativi al progetto Mitì, disposti dal Questore, continuano di giorno e di notte, ieri si sono protratto dalla mattina fino a tarda sera. Nel complesso controllate 80 persone. Controllati anche in mare dalle Manta 3 natanti. I controlli continuetanno anche oggi fino a notte.