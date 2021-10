Sorpresi a rubare al centro commerciale: denunciati

Coppia di ladri senigalliesi denunciati per furto dai carabinieri. Si tratta di un 60enne e di una donna di 55 anni. I due sono stati sorpresi nel tardo pomeriggio a rubare del cibo al centro commerciale Il Maestrale.

Sono entrati nel supermercato come clienti ponendo nel carrello varie cose, mentre dell'altra merce, del valore di circa 50 euro, l'avevano nascosta sotto alcune giacche provando a varcare le casse per andare via senza pagare. Il loro piano, però, è andato a monte quando, passando un addetto alla vigilanza ha notato il loro atteggiamento sospetto. La refurtiva è stata restituita per i due è scattata la denuncia.