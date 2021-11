Ruba 1200 euro dalla cassa del negozio del salone di bellezza: denunciata una dipendente

La stazione di Senigallia ha denunciato per furto una donna di 33 anni, residente in provincia di Pesaro. Il furto è stato commesso in un negozio di parrucchiere a Senigallia. La titolare si è rivolta ai carabinieri a inizio novembre per denunciare vari ammanchi di denaro che era custodito in una zona riservata del suo esercizio. I fatto erano avvenuti negli ultimi due mesi, per un ammanco complessivo di 1200 euro.

In seguito la donna ha installato una telecamera nella zona interessata dal furto e ieri grazie a quella telecamera i militari sono riusciti ad intervenire in flagranza di reato, sorprendendo sul fatto una dipendente dell’esercizio, che stava rubando 120 euro. I soldi sono stati restituiti e la donna è stata denunciata.