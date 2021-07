Furto in casa ma il proprietario lo riconosce: denunciato un 23enne

I carabinieri della Tenenza di Falconara hanno perquisito il sospettato alla stazione ferroviaria. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Tutta la refurtiva è stata restituita al proprietario

Si introduce nella notte da una finestra aperta al pian terreno, entra nell'appartamento e ruba portafogli, qualche decina di euro e due vecchi telefoni. Il proprietario di casa però lo riconosce e lo indica ai carabinieri. In circostanze ancora poco chiare, il furto è avvenuto domenica in una casa nei pressi del supermercato Sì con Te, in via Fratelli Rosselli a Falconara.

Gli effetti personali, di proprietà di una donna, 35enne residente in quella casa e proveniente dall'Est Europa, sono stati ritrovati dai Carabinieri della Stazione di Poggio di Ancona, intervenuti in ausilio ai militari di Falconara. Ad aiutarli nella ricerca sarebbe stato il marito della donna, suo connazionale 37enne, che è stato in grado di fornire ai militari l’esatta descrizione del ladro indicando anche il posto dove il malvivente si trovava e cioè nella d’attesa della stazione ferroviaria falconarese.

Il sospettato, quindi, è stato portato negli uffici della Tenenza, dove, al termine di perquisizione personale, è stato trovato in possesso dei documenti rubati, dei soldi e dei vecchi cellulari di proprietà della donna. Non è ancora chiaro come suo marito abbia potuto indicare con certezza che fosse proprio lui, un egiziano di 23 anni residente nel folignate, il responsabile dell’intrusione domestica. Sono tuttora in corso accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e per capire se il sospettato sia l'esecutore materiale del furto. Intanto per il 23enne per lui è scattata la denuncia per ricettazione. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.