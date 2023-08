Ruba in pieno giorno all'interno delle auto parcheggiate, arrestato

JESI- I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato un 30enne sorpreso in pieno giorno a rubare all’interno delle auto parcheggiate. Ieri mattina intorno alle 11:00, un militare libero dal servizio, transitando lungo Viale della Vittoria ha notato l’uomo, già noto per i suoi precedenti, nell’abitacolo di una delle autovetture lasciate in sosta. Non appena raggiunto, il giovane ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo ingaggiando anche una colluttazione con il militare che però è riuscito a bloccarlo. In ausilio, sul posto è intervenuto anche l’equipaggio della Stazione Carabinieri di Chiaravalle. Nel corso della conseguente perquisizione, il 30enne è stato trovato in possesso di uno smartphone, asportato dall’abitacolo di un autocarro parcheggiato nelle vicinanze, e di un paio di occhiali da sole, rubati dall’auto nella quale era stato notato. Il 30enne è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesta dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina. Il Giudice del Tribunale di Ancona, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. In meno di due mesi l’uomo era stato già arrestato due volte per analoghi fatti.