Entra nell'auto e tenta di rubare, il proprietario lo scopre e lui tenta di accoltellarlo

ANCONA - Entra nell'auto e rovista in cerca di qualcosa da rubare. Quando il proprietario lo scopre, lui gli si scaglia contro armato di coltello. E' successo la scorsa notte in via Flaminia. Il ladro, marocchino irregolare sul territorio e già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalle volanti della polizia di Stato. Trovato in possesso di refurtiva rubata altrove, ora è a Montacuto.