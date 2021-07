Se ne va l’autista buono, lacrime e cordoglio per lo jesino Roberto Vitali

Jesi in lutto per la morte, nella notte tra mercoledì e giovedì, dello storico autista delle Autolinee Crognaletti Roberto Vitali. Vitali, amatissimo dagli studenti e dai colleghi per i suoi modi di fare e per la sua simpatia, se ne è andato all’età di 54 anni vinto da una terribile malattia che ha finito per non dargli scampo. E’ morto a casa sua, tra l’affetto dei suoi cari a cominciare dalla moglie Laura che non ha smesso un attimo di stargli accanto.

Nel suo passato Vitali è stato anche l’autista della Monteschiavo Volley nel periodo in cui la formazione militava in Serie A1. Nessuna notizia ufficiale sui funerali che comunque dovranno rispettare la normativa anti-Covid.