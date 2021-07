Da Wembley alla sua Jesi, Roberto Mancini è già in città: per lui cena da Pepito

Da Londra a Roma per poi tornare a casa, nella sua amata Jesi. Roberto Mancini nella giornata di oggi è arrivato in città, dopo la meravigliosa ed indimenticabile vittoria con la sua Italia ad Euro 2020.

Il cittì ha prima fatto visita ai suoi genitori e poi, accompagnato da tutta la famiglia e da alcuni amici, si è diretto verso il ristorante Pepito. Qui ad aspettarlo decine di tifosi in festa che l'hanno voluto omaggiare con cori e striscioni. Poi, come da consuetudine, è iniziata la processione per farsi un selfie ricordo e come sempre Mancini non si è tirato indietro ed ha regalato un ulteriore gioia ai presenti.