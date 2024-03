Carenze igieniche nel ristorante. multa e intimazione alla pulizia: rischio chiusura

ANCONA - Carenze igienico-sanitarie in un ristorante peruviano del Piano. A rilevarle, oggi, è stata la squadra Amministrativa della Questura insieme al personale AST Ancona. Gli ispettori hanno sanzionato il titolare con un verbale di 2mila euro e la diffida ad eseguire le pulizie straordinarie in tre giorni, altrimenti scatterà la chiusura dell'esercizio. Il titolare è stato inoltre multato anche per la mancanza della cartellonistica riferita agli orari di esercizio, con un verbale di altri mille euro.