Picchiato dagli amici ubriachi all'alba, 20enne ferito al volto

ANCONA - Picchato in via Marconi dagli amici che avevano abusato con l'alcol. In ospedale un 20enne tunisino, portato in ospedale dalla Croce Gialla. Sul posto anche il 118, mentre la polizia lo ha raggiunto a Torrette. Agli agenti, il giovane ha raccontato di aver subito le percose durante un litigio con i due amici, italiano e tunisino, poco pirma delle 5. Ferito lievemente al volto, ha già fatto sapere che sporgerà denuncia.