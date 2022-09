Vanno a sedare una lite tra ragazzine, Carabinieri insultati dai giovanissimi

SENIGALLIA- Sono dovuti intervenire i Carabinieri, peraltro insultati dai giovanissimi presenti, per sedare una lite tra ragazzine molto giovani scoppiata sul lungomare Alighieri di Senigallia.

Secondo i primi riscontri, due ragazzine avrebbero iniziato a litigare per futili motivi. Sul posto si sono prontamente recati i militari già in zona per i consueti controlli del territorio. Il loro arrivo, tuttavia, è stato accolto con grida e insulti da parte di giovanissimi presenti. Al vaglio le posizioni di molti di loro mentre dalle istituzioni sono arrivate parole di solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine.