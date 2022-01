La Galleria Dorica diventa un ring, maxi rissa tra giovani: sono 3 gli arresti

ANCONA - Un maxi ring dove darsele di santa ragione. Si è trasformata così la Galleria Dorica, teatro nel tardo pomeriggio di ieri di una maxi rissa tra giovani. Cazzotti, spintoni ed insulti fino all'arrivo della polizia ed il successivo fuggi fuggi per evitare le forze dell'ordine, prontamente intervenute dopo la segnalazione di alcuni presenti.

A neanche 24 ore dall'accaduto la polizia è riuscita ad identificare ed arrestare tre dei ragazzi coinvolti nella rissa. Sono tutti di nazionalità diverse (italiano, marocchino e tunisino) che sono finiti in manette ed ora si trovano ai domiciliari in attesa della convalida fissata per domani mattina. Ad incastrarli sono state le dichiarazioni di alcuni presenti oltre alle telecamere di videosorveglianza, fondamentali per la loro identificazione. Secondo gli investigatori la rissa sarebbe stata causata da futili motivi, probabilmente da un apprezzamento poco gradito da parte di uno degli arrestati, visibilmente ubriaco, nei confronti di una ragazza presente in Galleria. A quel punto gli amici della giovane avrebbero deciso di prendere le sue difese, trasformando la zona in un vero e proprio ring, con decine di giovani coinvolti. Ora il Questore sta valutando, nei confronti dei tre ragazzi, di emettere specifiche misure di prevenzione per impendire la reiterazione di comportamenti del genere.