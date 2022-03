Risale lo stradello, soccorsi al Cardeto: l'uomo è in ospedale

ANCONA - Si trova nel reparto di psichiatria, ricoverato all'ospdale regionale di Torrette, l'uomo che questa mattina ha scavalcato la staccionata inerpicandosi lungo lo stradello dopo il vecchio faro che si trova al Cardeto. A quanto si apprende il 34enne, che soffre di disturbi psichici, era stato notato mentre si addentrava lungo lo stradello a ridosso della parete rocciosa. Così è scattato l'allarme via terra con carabinieri, polizia da subito presenti sul posto insieme a 118 e Croce Gialla e via mare con le imbarcazioni dei vigili del fuoco e i sommozzatori del Distaccamento Porto.

Alla fine l'uomo ha desistito dal proseguire lungo il pericolosissimo tratto ed è risalito. Per fortuna non ha riportato ferite o traumi. Messo in sicurezza è stato affidato alla polizia ed è stato portato all'ospedale di Torrette.